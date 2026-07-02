Kleine Firmen „kommen bei Budget unter die Räder“

Mehrere Maßnahmen gefordert

Handelsagenten – früher: Handelsvertreter – sind im Alltag sehr vom Auto abhängig. Die Pkw-Angemessenheitsgrenze – auch bekannt als Luxustangente – wurde seit über 20 Jahren praktisch nicht verändert. Außerdem pocht die Branche auf steuerliche Änderungen. Verliert ein Handelsvertreter einen Kunden, bekommt er eine Ausgleichszahlung, dieser Umsatz sollte, geht es nach den EPU, auf die nächsten Jahre aufgeteilt werden, was die Steuerlast senkt. Derzeit fällt das einmalig an und wird einmalig besteuert. Es fallen daher besonders viele Abgaben genau dann an, wenn der Unternehmer einen Kunden verliert.