Fiskalrat zerlegt Budget: Ziel nicht schaffbar

Ministerium nennt drei Gründe

Das Finanzministerium erklärt den Unterschied von 0,8 Prozentpunkten mit drei Gründen: Erstens berücksichtigt der Fiskalrat noch nicht konkretisierte Maßnahmen gar nicht, obwohl sie auch Einsparungen bringen würden. Zweitens geht Finanzminister Markus Marterbauer von einem niedrigeren Beitrag an Brüssel (EU-Rabatt) aus, und drittens gibt es beim neuen CO2-Emissionshandel „buchhalterische“ Gründe, warum diese seitens EU nicht eingerechnet werden. Das erkläre fast den gesamten Unterschied.