Das ist Lamine Yamals „Österreich-Outfit“

Brille, Cappy, riesige Goldkette – all das zum Trainingsanzug. Spaniens Lamine Yamal zeigte schon vor Anpfiff zum Österreich-Spiel seinen Hang zum Künsterlischen.
Hier die besten Bilder von Yamals Ankunft im Stadion:
Die anderen Spanien-Kicker beließen‘s in der Regel beim schlichten Trainingsanzug-Ouftit:
Bei Österreich stach beim Betreten des Stadions am ehesten David Alaba mit Sonnenbrille raus.
Das war‘s dann auch schon mit dem „Mode-Contest“. Danach ging‘s ab aufs Spielfeld. Jeder in seinem National-Dress.
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