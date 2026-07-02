Diese ÖFB-Elf soll heute WM-Geschichte schreiben!

Die Aufstellung ist da! Österreich will im WM-Sechzehntelfinale (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) Titelfavorit Spanien ärgern und einen historischen Sieg feiern. Teamchef Ralf Rangnick hat nun jene ÖFB-Startelf bekannt gegeben, die Lamine Yamal und Co. aus dem Turnier schießen soll.
Hier die ÖFB-Startelf:
Gelingt heute der große ÖFB-Coup gegen Spanien? Die Favoritenrolle liegt klar aufseiten der Iberer, und doch hat diese WM schon gezeigt, dass das noch keine Garantie für ein Achtelfinal-Ticket ist. Da kann man gerne unsere Freunde aus Deutschland fragen.
Wen würden Sie aufstellen?
Moral besitzt das ÖFB-Team auch, das hat das dramatische 3:3 gegen Algerien bewiesen. Spaniens Fußball-Teamchef Luis de la Fuente hat seine Schützlinge auch deshalb vor Österreich gewarnt. Das Duell gegen Österreich will der amtierende Europameister nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ein bitterer Ausfall
Unser Nationalteam muss gegen Spanien unterdessen ohne Außenverteidiger Phillipp Mwene auskommen. Der 32-Jährige vom FSV Mainz laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel.
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