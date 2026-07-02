Holte zwei EM-Titel: Spanien-Ass beendet Karriere!

„Das Ende war bei mir zu Hause, genau dort, wo der Zauber begann. Denn es gibt Geschichten, die nie zu Ende gehen, sondern für immer bleiben. Wie eine Acht, wie die Unendlichkeit“, erklärt Cazorla anlässlich seines Karriereendes. Zuletzt spielte der 41-Jährige bei seinem Jugendverein Real Oviedo – konnte dort den Abstieg aus der ersten spanischen Liga aber auch nicht verhindern.