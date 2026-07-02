Holte zwei EM-Titel: Spanien-Ass beendet Karriere!

Es ist das emotionale Ende einer beeindruckenden Fußball-Karriere: Santi Cazorla hat in einem Video auf Instagram erklärt, dass er seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird. Der zweifache Europameister erhält anschließend eine Reihe von Reaktionen!
„Das Ende war bei mir zu Hause, genau dort, wo der Zauber begann. Denn es gibt Geschichten, die nie zu Ende gehen, sondern für immer bleiben. Wie eine Acht, wie die Unendlichkeit“, erklärt Cazorla anlässlich seines Karriereendes. Zuletzt spielte der 41-Jährige bei seinem Jugendverein Real Oviedo – konnte dort den Abstieg aus der ersten spanischen Liga aber auch nicht verhindern.
In seiner Karriere spielte Cazorla abseits von Oviedo auch bei Villarrreal, Malaga, Arsenal und Al-Sadd. Seine größten Erfolge feierte er allerdings im Dress der Nationalmannschaft. Mit Spanien wurde er 2008 und 2012 Europameister. Insgesamt sammelte er 81. Einsätze für sein Heimatland.
Viele Reaktionen
„Ich habe sehr schöne Dinge erlebt. Aber auch schwierige Momente, mit denen ich nicht gerechnet hatte“, so der Routinier, der in über zwanzig Jahren als Profi-Kicker auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Am Tag des WM-Duells Spanien gegen Österreich (hier im Liveticker) erklärt einer der großen Namen der erfolgreichen Fußball-Vergangenheit also seinen Rücktritt.
Reaktionen auf sein Video ließen nicht lange auf sich warten. Viele Wegbegleiter und seine ehemaligen Vereine reagierten mit herzlichen Botschaften und Glückwünschen für die Zeit nach der Karriere.
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