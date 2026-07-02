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Gabalier zum Schulende

„So schön war es mit meiner ersten Sommerliebe!“

Adabei Österreich
02.07.2026 20:00
Top-Star Andreas Gabalier kurz vor Schulschluss auf Besuch in der Musikvolksschule St. Peter in ...
Top-Star Andreas Gabalier kurz vor Schulschluss auf Besuch in der Musikvolksschule St. Peter in Graz. Der „Krone“ berichtete er über seine bewegte Schulzeit, die Ferien und seine große Sommerliebe.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Es war für die Kinder der Musikvolksschule Sankt Peter in Graz bestimmt der beste und schönste Tag, als Superstar Andreas Gabalier sie besuchen kam. Er musizierte mit den Kids, man lachte und feierte. Danach verriet uns der Steirer, der gerade mit der Single „Una canzone per te“ aufgeigt, wie er seine Sommerferien während der Schulzeit erlebte. 

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Aktuell kann es Andreas Gabalier (41) eigentlich selbst nicht ganz so richtig glauben, aber sein neuer Italo-Hit „Una canzone per te“ geht viral durch die Decke. Und auch morgen bei seinem Konzert in der Wörthersee Ostbucht wird er damit – und mit allen seinen anderen Hits – die Besucher begeistern . . .

Kleine große Gabalier-Fans
. . .seine allerjüngsten Fans werden da zwar nicht dabei sein, aber die hatten kurz vor Schulschluss (im Osten heute, im Rest des Landes in einer Woche) den „Andi“ ohnehin ganz für sich alleine, als er sie in deren Musikvolksschule in St. Peter in Graz besuchte.

Natürlich gab es die obligaten Selfies vom Star mit den Kindern, die ihn feierten.
Natürlich gab es die obligaten Selfies vom Star mit den Kindern, die ihn feierten.(Bild: Sepp Pail)
Ein Ständchen für und mit dem Star: Gabalier und die Schüler von St. Peter.
Ein Ständchen für und mit dem Star: Gabalier und die Schüler von St. Peter.(Bild: Sepp Pail)
Gemeinsames Musizieren: Nicht nur die Kids hatten ihren Spaß daran.
Gemeinsames Musizieren: Nicht nur die Kids hatten ihren Spaß daran.(Bild: Sepp Pail)
Die jungen Gabalier-Fans konnten ihr Glück gar nicht fassen, dass sich der Star so viel Zeit nur ...
Die jungen Gabalier-Fans konnten ihr Glück gar nicht fassen, dass sich der Star so viel Zeit nur für sie genommen hatte.(Bild: Sepp Pail)

„Meine Nachbarin ist dort Lehrerin, also hat es sich gut ergeben und allen Beteiligten riesige Freude gemacht“, schwärmt Gabalier in der „Krone“ – und erinnert sich an seine Schulzeit: „Ich war gut in den Fächern, die mich interessiert haben. In den anderen wurde es dann meistens kurz vor Schulschluss eher problematisch“, kann er heute darüber lachen. „Ich war auch Klassensprecher. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich schon damals recht selbstbewusst das gesagt habe, was ich mir dachte.“

Gabalier und seine Sommerliebe
„Auch erinnere ich mich da gerne an meine erste Sommerliebe zurück. Ich arbeitete damals schon als der ,singende Herr Ober‘ am Wörthersee, war 16 Jahre alt. Sie war aus Lienz, hieß Luise und war 19“, sagt er, mit dem Hinweis darauf, dass er diese Ferien wohl nie vergessen wird. Genauso eingeprägt haben sich die ersten Sommerhits aus dieser Zeit: „Da war das Lied ,Mädchen‘ von Lucilectric, aber auch ,Torn‘ von Natalie Impruglia. Bis heute kenne ich jede Textzeile.“

Was die Frage aufwirft, ob sein Ausflug ins Italo-Genre einmalig bleibt? „Ich bin dankbar und freue mich über den aktuellen Erfolg! Also sag niemals nie“

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