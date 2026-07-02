„So schön war es mit meiner ersten Sommerliebe!“

„Meine Nachbarin ist dort Lehrerin, also hat es sich gut ergeben und allen Beteiligten riesige Freude gemacht“, schwärmt Gabalier in der „Krone“ – und erinnert sich an seine Schulzeit: „Ich war gut in den Fächern, die mich interessiert haben. In den anderen wurde es dann meistens kurz vor Schulschluss eher problematisch“, kann er heute darüber lachen. „Ich war auch Klassensprecher. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich schon damals recht selbstbewusst das gesagt habe, was ich mir dachte.“