„So schön war es mit meiner ersten Sommerliebe!“

Es war für die Kinder der Musikvolksschule Sankt Peter in Graz bestimmt der beste und schönste Tag, als Superstar Andreas Gabalier sie besuchen kam. Er musizierte mit den Kids, man lachte und feierte. Danach verriet uns der Steirer, der gerade mit der Single „Una canzone per te“ aufgeigt, wie er seine Sommerferien während der Schulzeit erlebte.
Aktuell kann es Andreas Gabalier (41) eigentlich selbst nicht ganz so richtig glauben, aber sein neuer Italo-Hit „Una canzone per te“ geht viral durch die Decke. Und auch morgen bei seinem Konzert in der Wörthersee Ostbucht wird er damit – und mit allen seinen anderen Hits – die Besucher begeistern . . .
Kleine große Gabalier-Fans
. . .seine allerjüngsten Fans werden da zwar nicht dabei sein, aber die hatten kurz vor Schulschluss (im Osten heute, im Rest des Landes in einer Woche) den „Andi“ ohnehin ganz für sich alleine, als er sie in deren Musikvolksschule in St. Peter in Graz besuchte.
„Meine Nachbarin ist dort Lehrerin, also hat es sich gut ergeben und allen Beteiligten riesige Freude gemacht“, schwärmt Gabalier in der „Krone“ – und erinnert sich an seine Schulzeit: „Ich war gut in den Fächern, die mich interessiert haben. In den anderen wurde es dann meistens kurz vor Schulschluss eher problematisch“, kann er heute darüber lachen. „Ich war auch Klassensprecher. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich schon damals recht selbstbewusst das gesagt habe, was ich mir dachte.“
Gabalier und seine Sommerliebe
„Auch erinnere ich mich da gerne an meine erste Sommerliebe zurück. Ich arbeitete damals schon als der ,singende Herr Ober‘ am Wörthersee, war 16 Jahre alt. Sie war aus Lienz, hieß Luise und war 19“, sagt er, mit dem Hinweis darauf, dass er diese Ferien wohl nie vergessen wird. Genauso eingeprägt haben sich die ersten Sommerhits aus dieser Zeit: „Da war das Lied ,Mädchen‘ von Lucilectric, aber auch ,Torn‘ von Natalie Impruglia. Bis heute kenne ich jede Textzeile.“
Was die Frage aufwirft, ob sein Ausflug ins Italo-Genre einmalig bleibt? „Ich bin dankbar und freue mich über den aktuellen Erfolg! Also sag niemals nie“
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