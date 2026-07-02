Paris-Sieger Zverev schafft „fast perfektes Match“

„Für zweieinhalb Sätze war das ein fast perfektes Match. Dann habe ich ein bisschen den Fokus verloren. Er hat es gut genutzt. Ich bin froh, dass ich in drei Sätzen durch bin“, erklärte Zverev erleichtert. Für die Fortdauer des Turniers sei ein glatter Sieg kein Nachteil. „Ich komme in ein Alter, wo du Energie sparen musst und es gibt dir auch Selbstvertrauen“, sagte der Hamburger lächelnd. Er hat es bisher im All England Tennis Club noch nie über das Achtelfinale hinaus geschafft. „Aber wenn ich so weiterspiele, denke ich, dass es dieses Jahr passieren kann.“