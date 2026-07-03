Nagelsmann out – kommt Klopp? Arnautovic Rücktritt

Marko Arnautovic beendet seine Teamkarriere, Spanien spielte „Hösche“ mit Österreich und Julian Nagelsmann ist als DFB-Teamchef zurückgetreten – kommt jetzt Jürgen Klopp? Fragen über Fragen – und wir haben die Antworten im „sportkrone Inside“-Podcast mit Stefan Maierhofer, Tom Steiger und Marco Cornelius.