Mit Helm, Warnweste und Spaß durch den Parcours

Sicherheit auf zwei Rädern macht auch Spaß

„Wir fördern die Radgeschicklichkeit und vermitteln Verkehrserziehung altersgerecht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt“, erklärt Steiner. Auch Pädagogin Carmen Bodner sieht großen Mehrwert in der Aktion: „Uns ist es im Kindergarten wichtig, dass die Kinder möglichst viel für ihren Alltag mitnehmen. Dazu gehört natürlich auch das Radfahren. Dieses Angebot ergänzt unsere Arbeit ideal und bereitet die Kinder auf das Thema Verkehrserziehung sowie auf einen sicheren Umgang im Straßenverkehr vor.“