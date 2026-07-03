Neue Regeln für Neuwagen treten bald in Kraft

System beobachtet die Augen

Gegen eine der Hauptursachen bei Unfällen im Straßenverkehr soll der Ablenkungs- und Konzentrationswarner (Advanced Driver Distraction Warning) gegenwirken. Ein Kamerasystem überprüft dabei die Augenbewegungen und das Fahrverhalten der Fahrerinnen und Fahrer und warnt aktiv bei Ablenkung oder nachlassender Aufmerksamkeit. Das System erkenne nicht nur typische Augenbewegung bei Müdigkeit, sondern auch, wenn der Blick aufs Handy falle, so der ÖAMTC.