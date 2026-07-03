Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für mehr Sicherheit

Neue Regeln für Neuwagen treten bald in Kraft

Österreich
03.07.2026 12:45
Ab 7. Juli 2026 sind Hersteller verpflichtet, etwa ein Konzentrations- und Ablenkungswarnsystem ...
Ab 7. Juli 2026 sind Hersteller verpflichtet, etwa ein Konzentrations- und Ablenkungswarnsystem oder ein erweitertes Bremssystem bei Neuwagen zu integrieren.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vom Abbiegeassistenten bis zum Ablenkungswarner: Neue Pflichtsysteme in Neuwagen sollen die Zahl der Unfälle senken und schwächere Verkehrsteilnehmer besser schützen. Ab 7. Juli 2026 gelten die entsprechenden EU-Vorgaben. Der ÖAMTC begrüßt die neuen Sicherheitsstandards.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Moderne Technik soll Leben retten: Neue EU-Sicherheitsvorgaben sollen den Straßenverkehr sicherer machen und Ablenkungen am Steuer reduzieren. Der ÖAMTC sieht darin einen wichtigen Schritt für mehr Verkehrssicherheit, da besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer besser geschützt und Unfälle durch Warnsysteme reduziert werden sollen.

Laut ÖAMTC-Techniker Daniel Deimel sei es bisher jedoch hin und wieder zu Fehleinsätzen gekommen und betont: „Die verpflichtenden Systeme müssen auf unterschiedlichste Szenarien und Hindernisse trainiert werden. Warnungen und Eingriffe müssen so abgestimmt sein, sodass Fahrerinnen und Fahrer nicht gestört, irritiert und überfordert werden.“

Spur verlassen? Auto lenkt jetzt aktiv gegen
Bestehende Systeme wie die intelligente Geschwindigkeitsassistenzsysteme, Rückfahr-Assistenz und Unfalldatenspeicher („Blackbox“) sowie das adaptive Bremslicht sind weiterhin Standard. Das erweiterte Notbremsassistenzsystem muss nun auch Fußgängerinnen und Fußgänger bzw. Radfahrende erkennen und bei Gefahr einer Kollision eine Notbremsung einleiten. Verlässt das Fahrzeug ungewollt die Spur, lenkt der Notfall-Spurhalteassistent aktiv dagegen. Die Funktion ist nun auch für Wagen mit hydraulischer Servolenkung verpflichtend.

System beobachtet die Augen
Gegen eine der Hauptursachen bei Unfällen im Straßenverkehr soll der Ablenkungs- und Konzentrationswarner (Advanced Driver Distraction Warning) gegenwirken. Ein Kamerasystem überprüft dabei die Augenbewegungen und das Fahrverhalten der Fahrerinnen und Fahrer und warnt aktiv bei Ablenkung oder nachlassender Aufmerksamkeit. Das System erkenne nicht nur typische Augenbewegung bei Müdigkeit, sondern auch, wenn der Blick aufs Handy falle, so der ÖAMTC.

Lesen Sie auch:
Kernstück der Reform ist die Verlängerung der Prüfintervalle für die § 57a-Begutachtungsplakette ...
Neues System kommt
Längere Abstände: Spürbare Änderungen beim Pickerl
03.07.2026
Das empfiehlt der ARBÖ
Spritpreise legten nach Reduktion der Bremse zu
03.07.2026
Will Untersuchung
ÖAMTC kritisiert „Ölmultis“ wegen Spritpreisen
02.07.2026

Um den Schutz von Fußgängerinnen und Fußgängern bei Aufprall im Frontbereich des Fahrzeugs zu verbessern, wurden die Anforderungen an den Kopfaufschlagschutz erhöht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
03.07.2026 12:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.730 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.813 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.202 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1046 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
900 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
832 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Österreich
Riesenstau ist Folge
Pyhrnautobahn wegen Gefahrgutaustritt gesperrt
Serientäter in Haft
12 Einbrüche in 2 Tagen: Millionenschaden in Wien
Rittern um Aufnahme
Medizin-Test: Österreicher überflügeln Deutsche
Schadstoffe, Bakterien
In diesen Ländern sind viele Badegewässer belastet
Das sagen die Leser
Zeugnisverteilung: „Hauptsache durch!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf