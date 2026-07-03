Eklat mit Schule: Polizei nahm rabiaten Vater fest

Helle Aufregung herrschte beim Abschlussfest der Volksschule Neudorf bei Parndorf am späten Donnerstagnachmittag. Um die Feier zu stören, fuhr ein verärgerter Familienvater (44) vor dem Gebäude vor und veranstaltete wenige Minuten vor 18 Uhr ein lästiges Hupkonzert. Dem „Sabotageakt“ vorausgegangen sind Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 44-Jährigen und der Schulleitung, ausgelöst durch einen früheren Vorfall mit dem Sohn des Mannes. Der Bub war nicht beim Fest.