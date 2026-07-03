Polizei nahm 38 Scheine wegen Alkohol am Steuer ab

Es ist keine Seltenheit, dass Menschen nach einem Event betrunken ins Auto steigen. Das Österreichspiel veranlasste am Donnerstagabend so einige, zur Flasche zu greifen. Und im Zuge einer landesweiten Schwerpunkkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer zog die Polizei mehrere Lenker aus dem Verkehr. 26 waren so stark alkoholisiert, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde. Weitere 12 Lenker verweigerten den Alkohol- bzw. Drogentest, ihnen wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen.