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Kontrollen in WM-Nacht

Polizei nahm 38 Scheine wegen Alkohol am Steuer ab

Kärnten
03.07.2026 08:18
Die Polizei nahm in der Nacht auf Freitag insgesamt 38 Führerscheine ab.
Die Polizei nahm in der Nacht auf Freitag insgesamt 38 Führerscheine ab.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht auf Freitag besonders wegen hohen Alkoholpegeln zu mehreren Schlägereien ausrücken. Des Weiteren wurde auf den Kärntner Straßen kontrolliert – insgesamt 26 Lenker verloren ihren Schein wegen Alkohol am Steuer.

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Es ist keine Seltenheit, dass Menschen nach einem Event betrunken ins Auto steigen. Das Österreichspiel veranlasste am Donnerstagabend so einige, zur Flasche zu greifen. Und im Zuge einer landesweiten Schwerpunkkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer zog die Polizei mehrere Lenker aus dem Verkehr. 26 waren so stark alkoholisiert, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde. Weitere 12 Lenker verweigerten den Alkohol- bzw. Drogentest, ihnen wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen. 

Die Polizei konnte bei 12 Lenkern eine Minderalkoholisierung am Steuer feststellen. Insgesamt wurden 272 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt. Weiters konnten 326 Organmandate eingehoben werden.

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