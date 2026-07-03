Polizei nahm 38 Scheine wegen Alkohol am Steuer ab

Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht auf Freitag besonders wegen hohen Alkoholpegeln zu mehreren Schlägereien ausrücken. Des Weiteren wurde auf den Kärntner Straßen kontrolliert – insgesamt 26 Lenker verloren ihren Schein wegen Alkohol am Steuer.
Es ist keine Seltenheit, dass Menschen nach einem Event betrunken ins Auto steigen. Das Österreichspiel veranlasste am Donnerstagabend so einige, zur Flasche zu greifen. Und im Zuge einer landesweiten Schwerpunkkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer zog die Polizei mehrere Lenker aus dem Verkehr. 26 waren so stark alkoholisiert, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde. Weitere 12 Lenker verweigerten den Alkohol- bzw. Drogentest, ihnen wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen.
Die Polizei konnte bei 12 Lenkern eine Minderalkoholisierung am Steuer feststellen. Insgesamt wurden 272 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt. Weiters konnten 326 Organmandate eingehoben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.