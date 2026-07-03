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Obduktion angeordnet

In ICE-Gewahrsam: Deutscher in USA gestorben

Ausland
03.07.2026 12:35
Die US-Migrationsbehörde ist in den vergangenen Monaten wegen ihres brutalen Vorgehens gegen ...
Die US-Migrationsbehörde ist in den vergangenen Monaten wegen ihres brutalen Vorgehens gegen vermeintliche illegale Migranten in Verruf geraten.(Bild: AP/Ryan Murphy)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Deutscher ist in Gewahrsam der US-Migrationsbehörde ICE gestorben. Jetzt soll eine Obduktion die Todesursache klären. Der Mann war vergangenen August festgenommen worden, als er in die USA einreisen wollte.

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Der 85-Jährige sei im Ort Harlingen in Texas verstorben, wo er sich seit November in einer Klinik befand, wie ICE am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Dort sei er unter anderem wegen Demenz, Bluthochdrucks, kognitiver Beeinträchtigungen und Magengeschwüren behandelt worden. Ein Arzt habe am 24. Juni seinen Tod festgestellt. Für die Ermittlung der Todesursache sei eine Obduktion angeordnet worden.

Der Mitteilung zufolge hatte der Mann Ende August 2025 am Grenzübergang bei Laredo versucht, in die USA einzureisen, was ihm wegen fehlender gültiger Dokumente verweigert worden sei. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP habe ein Verfahren eingeleitet und den Fall an ein Gericht des US-Justizministeriums verwiesen. Einen Tag später sei der Mann in ICE-Gewahrsam überstellt worden. Die Behörde habe ihn wiederum einen Monat später in einem Pflegeheim untergebracht.

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Angehörige benachrichtigt
Laut ICE-Angaben wurde neben verschiedenen US-Behörden und dem deutschen Generalkonsulat auch Angehörige über den Tod des Mannes benachrichtigt. Harlingen und Laredo sind texanische Orte unmittelbar an der Grenze zum US-Nachbarland Mexiko.

Die US-Migrationsbehörde ist in den vergangenen Monaten wegen ihres brutalen Vorgehens gegen vermeintliche illegale Migranten in Verruf geraten. Unter US-Präsident Donald Trump wurde eine beispiellose Kampagne zur Abschiebung von Millionen Migranten ohne gültige Aufenthaltstitel gestartet. Das Vorgehen der Einsatzkräfte hat in den USA massive Proteste ausgelöst – insbesondere nach den tödlichen Schüssen auf die US-Bürger Renee Good und Alex Pretti im Jänner.

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