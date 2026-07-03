DFB geht in Offensive: Suchen Gespräch mit Klopp!

Jetzt soll es beim DFB schnell gehen! In jenem offiziellen Statement, in dem man das Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet, legt der Verband sich auch schon öffentlich fest, wer sein Nachfolger sein soll: Jürgen Klopp!
Am Ende des offiziellen Statements, in dem man das Ende der Zusammenarbeit mit Nagelsmann ankündigt und dem mittlerweile ehemaligen Bundestrainer für seinen Einsatz dankt, gibt es eine interessante Passage.
„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, schreibt der DFB dort.
Zähe Verhandlungen möglich
Die Deutschen gehen also in die Offensive und machen keinen Hehl daraus, dass der ehemalige Liverpool- und Dortmund-Trainer die absolute Wunschlösung ist. Allerdings ist er derzeit als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull unter Vertrag.
Entgegen zuvor kursierenden Gerüchten über eine Ausstiegsklausel berichtet die „Bild“ nun, dass Klopp in seinem bis 2029 laufenden Vertrag offenbar keine schriftlich fixierte Klausel besitzt. Demnach kommen auf den DFB wohl schwierige Verhandlungen mit Red Bull zu.
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