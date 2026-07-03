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Heißblütig & gebildet

Sohn von Uschi Glas gab Verlobung bekannt

Society International
03.07.2026 12:27
Ben Teewag, Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat seine Verlobung bekannt gegeben.
Ben Teewag, Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat seine Verlobung bekannt gegeben.(Bild: Sven Hoppe / dpa / picturedesk.com, Facebook.com/ben.tewaag)
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Von krone.at

Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich mit einer „heißblütigen Italienerin“ verlobt. 

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„Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln“, schwärmt Tewaag über seine Verlobte Elena, nachdem er ein gemeinsames Bild auf Social Media veröffentlicht hatte.

„Stimme, die mich umhaut“
„Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut.“

Auch Tewaags Verlobte kam bei der „Bild“ zu Wort: „Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle.“

„Bin im perfekten Alter“
Tewaag, gebürtiger Münchner und ehemaliger Teilnehmer bei TV-Shows wie „Promi Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“, ergänzte: „Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heiraten.“

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