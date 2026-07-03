Sohn von Uschi Glas gab Verlobung bekannt

Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich mit einer „heißblütigen Italienerin“ verlobt.
„Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln“, schwärmt Tewaag über seine Verlobte Elena, nachdem er ein gemeinsames Bild auf Social Media veröffentlicht hatte.
„Stimme, die mich umhaut“
„Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut.“
Auch Tewaags Verlobte kam bei der „Bild“ zu Wort: „Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle.“
„Bin im perfekten Alter“
Tewaag, gebürtiger Münchner und ehemaliger Teilnehmer bei TV-Shows wie „Promi Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“, ergänzte: „Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heiraten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.