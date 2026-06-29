Licht und Klingel: Das gehört auf jedes Fahrrad

Wie muss ein Fahrrad ausgestattet sein?

Dazu gehören ein weißes Vorderlicht, das dauerhaft leuchten muss, sowie ein rotes Rücklicht, das blinken darf und nicht direkt am Fahrrad befestigt sein muss. Ebenso vorgeschrieben sind gut sichtbare Reflektoren: vorn in Weiß, hinten in Rot sowie gelbe Reflektoren an den Pedalen. Zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen sorgen zusätzlich für Sicherheit. Nicht fehlen darf zudem eine funktionierende Klingel oder Hupe.