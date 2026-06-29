Licht und Klingel: Das gehört auf jedes Fahrrad

Vor jeder Fahrt lohnt sich ein kurzer Sicherheitscheck: Genau darauf macht auch die ARBÖ 123-Challenge aufmerksam. Hier lernen Kinder spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr.
Mit viel Spaß, Bewegung und jeder Menge wichtiger Lernerfahrungen biegt die ARBÖ 123-Challenge in Kärnten auf die Zielgerade ein. Seit Anfang Mai wird in Kindergärten den jüngsten Verkehrsteilnehmern das sichere Radfahren nähergebracht. Gleichzeitig lernen die Kinder spielerisch die wichtigsten Verkehrsregeln kennen.
Ein sicheres Fahrrad- ein sicheres Fahrgefühl
Die gemeinsame Aktion von ARBÖ, „Krone“, dem Land Kärnten und der AUVA hat sich längst zu einer echten Institution entwickelt und begeistert Jahr für Jahr zahlreiche Mädchen und Buben.
Bevor die Kinder den abwechslungsreichen Parcours in Angriff nehmen, wird gemeinsam kontrolliert, ob Fahrrad und Schutzausrüstung den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Denn nicht nur ein gut sitzender Helm ist wichtig – genauso muss auch das Fahrrad verkehrssicher ausgestattet sein.
Wie muss ein Fahrrad ausgestattet sein?
Dazu gehören ein weißes Vorderlicht, das dauerhaft leuchten muss, sowie ein rotes Rücklicht, das blinken darf und nicht direkt am Fahrrad befestigt sein muss. Ebenso vorgeschrieben sind gut sichtbare Reflektoren: vorn in Weiß, hinten in Rot sowie gelbe Reflektoren an den Pedalen. Zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen sorgen zusätzlich für Sicherheit. Nicht fehlen darf zudem eine funktionierende Klingel oder Hupe.
Anschließend dürfen die angehenden Radlerinnen und Radler ihr Können auf dem Übungsparcours unter Beweis stellen. Dabei lernen sie, vor einer Stopptafel richtig anzuhalten, die Ampelsignale aufmerksam zu beachten und Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen. So werden Situationen aus dem Verkehr spielerisch geübt und das richtige Verhalten gefestigt.
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