„Wundervolle Wochen!“ Reise endet nach 4300 Meilen

Gigantisch war der USA-Trip im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zweifelsohne. Viele österreichische Fans vermissten bei dieser WM allerdings „echtes“ Fußball-Fieber wie vor 28 Jahren ...
Los Angeles ist eines der weltgrößten Ballungsgebiete. Der „engere“ Großraum umfasst 14.700 Quadratkilometer und wird von 13 Millionen Menschen bewohnt. Kein Wunder also, dass sich die rund 2.500 Österreich-Fans in diesem Giganten eher „verliefen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.