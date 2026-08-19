Burnham macht Obdachlosen ein kühnes Versprechen

Der britische Premierminister Andy Burnham lässt mit einem ambitionierten Versprechen aufhorchen – er will die Straßenobdachlosigkeit in England noch vor Weihnachten beenden. Dafür stellt die Regierung umgerechnet rund 515 Millionen Euro bereit – und kündigt zahlreiche neue Unterkünfte und Unterstützungsangebote an.
„Niemand sollte gezwungen sein, in einem Hauseingang oder vor einem Bahnhof zu übernachten“, sagte Burnham. Er werde sich damit nicht abfinden.
Neue Unterkünfte bis zum Winter
Bis zum kommenden Winter sollen deshalb etliche zusätzliche Unterkünfte und Unterstützungsangebote geschaffen werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA waren im Herbst des vergangenen Jahres in England rund 4800 Menschen pro Nacht von Straßenobdachlosigkeit betroffen. Fast die Hälfte von ihnen schlief demnach in London und im Südosten des Landes auf der Straße.
Offen ist allerdings noch, für welchen Zeitraum die Kommunen den Betroffenen jeweils einen Schlafplatz anbieten sollen. Zum Vergleich: In Berlin wurden im Februar 2024 rund 6000 wohnungslose Menschen ohne Unterkunft gezählt.
Erfahrungen aus der Pandemie
Burnham hatte das Ziel bereits vor gut einem Monat bei seiner Antrittsrede angekündigt. Nun sprach er von einer „landesweiten Initiative, um bis Weihnachten alle Menschen von der Straße zu holen“.
Dabei sollen auch Erfahrungen aus der Corona-Pandemie helfen. Für den kommenden Herbst kündigte der Premier außerdem eine Konferenz zum Thema an. Daran sollen Führungspersönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesellschaft teilnehmen.
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