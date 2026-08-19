Burnham macht Obdachlosen ein kühnes Versprechen

Neue Unterkünfte bis zum Winter

Bis zum kommenden Winter sollen deshalb etliche zusätzliche Unterkünfte und Unterstützungsangebote geschaffen werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA waren im Herbst des vergangenen Jahres in England rund 4800 Menschen pro Nacht von Straßenobdachlosigkeit betroffen. Fast die Hälfte von ihnen schlief demnach in London und im Südosten des Landes auf der Straße.