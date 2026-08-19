Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Corona-Erfahrung

Burnham macht Obdachlosen ein kühnes Versprechen

Außenpolitik
19.08.2026 13:58
Der neue britische Premier will nichts Geringeres schaffen, als die Obdachlosigkeit zu beenden.
Der neue britische Premier will nichts Geringeres schaffen, als die Obdachlosigkeit zu beenden.(Bild: AP/Hannah McKay)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Premierminister Andy Burnham lässt mit einem ambitionierten Versprechen aufhorchen – er will die Straßenobdachlosigkeit in England noch vor Weihnachten beenden. Dafür stellt die Regierung umgerechnet rund 515 Millionen Euro bereit – und kündigt zahlreiche neue Unterkünfte und Unterstützungsangebote an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Niemand sollte gezwungen sein, in einem Hauseingang oder vor einem Bahnhof zu übernachten“, sagte Burnham. Er werde sich damit nicht abfinden.

Neue Unterkünfte bis zum Winter
Bis zum kommenden Winter sollen deshalb etliche zusätzliche Unterkünfte und Unterstützungsangebote geschaffen werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA waren im Herbst des vergangenen Jahres in England rund 4800 Menschen pro Nacht von Straßenobdachlosigkeit betroffen. Fast die Hälfte von ihnen schlief demnach in London und im Südosten des Landes auf der Straße.

Solche Bilder sollen künftig in Großbritannien der Vergangenheit angehören.
Solche Bilder sollen künftig in Großbritannien der Vergangenheit angehören.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Offen ist allerdings noch, für welchen Zeitraum die Kommunen den Betroffenen jeweils einen Schlafplatz anbieten sollen. Zum Vergleich: In Berlin wurden im Februar 2024 rund 6000 wohnungslose Menschen ohne Unterkunft gezählt.

Erfahrungen aus der Pandemie
Burnham hatte das Ziel bereits vor gut einem Monat bei seiner Antrittsrede angekündigt. Nun sprach er von einer „landesweiten Initiative, um bis Weihnachten alle Menschen von der Straße zu holen“.

Lesen Sie auch:
Zunächst dachte Burnham, mit Trumps Beraterin Susie Wiles zu chatten – sie war aber gar nicht am ...
Schämt sich nicht
Neuer britischer Premier tappt in Chat-Falle
18.08.2026
„Hoffnung zurückgeben“
Neuer Briten-Premier will Steuern für Pubs senken
23.07.2026

Dabei sollen auch Erfahrungen aus der Corona-Pandemie helfen. Für den kommenden Herbst kündigte der Premier außerdem eine Konferenz zum Thema an. Daran sollen Führungspersönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesellschaft teilnehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
19.08.2026 13:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
England
Weihnachten
RegierungWinterHerbst
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
246.884 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
216.581 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.415 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1302 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1083 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
926 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Außenpolitik
Baustelle Küniglberg
ORF-Reform? Nusser: „Wird ein Gemetzel im Herbst“
Mit Corona-Erfahrung
Burnham macht Obdachlosen ein kühnes Versprechen
Richter „erschüttert“:
Grasser-Anwälte haben „rote Linien überschritten“
Neue Eskalationsstufe
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
„Trojanisches Pferd“
Sogar parteiinterne Kritik an Regierungsprojekt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf