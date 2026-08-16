Torfmoor in Belgien brennt – Sorgen wegen Rauch

Landrat Ralf Nolten (CDU) sprach am Samstag von „kontrolliertem Arbeiten“. „Ich denke an die Menschen, die hier leben und die um ihr Häuschen fürchten. Um die müssen wir uns jetzt kümmern, und diesen Job, den erfüllen all diese 1400 Leute, die hier unterwegs sind. Alle helfen mit, ich finde das grandios. Und darüber hinaus viele Freiwillige“, lobte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU). Das Feuer sei durch „irgendeinen Idioten“ entstanden. „(...) Und darüber muss man nachdenken, wie verantwortungslos die Leute in der Gegend rumrennen, einfach irgendwas wegwerfen. Das ist das eigentliche Problem (...)“, zeigte er sich verärgert.