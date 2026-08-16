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Papst: „Manche äußerlich attraktiv, aber kalt“

Ausland
16.08.2026 19:04
Papst Leo XIV. hat am Samstag in seiner Predigt über moderne Schönheitsideale und den Aufwand, ...
Papst Leo XIV. hat am Samstag in seiner Predigt über moderne Schönheitsideale und den Aufwand, um sie zu erreichen, gesprochen.(Bild: AFP/Vatican Media)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Papst Leo XIV. hat zu Mariä Himmelfahrt moderne Schönheitsideale kritisiert. Diese seien überwiegend von Hedonismus und Konsum geprägt, sagte er in seiner Predigt am Samstag in Castel Gandolfo. Dort verbringt der Papst derzeit seinen Sommeurlaub.

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„Vielfach begegnet man Menschen, deren Gesicht von den Jahren und von Leid gezeichnet ist, und die dennoch in der Lage sind, Gelassenheit, Wohlwollen und Frieden auszustrahlen. Ebenso können wir andere beobachten, die vielleicht äußerlich attraktiv sind, in ihrem Inneren jedoch hart und kalt“, sagte Leo XIV. in seiner Predigt in der Kirche San Tommaso da Villanova. Man sollte nicht wertvolle Energie für Dinge verschwenden, „die nicht wirklich zählen und nicht für immer bleiben“.

Ausgangspunkt der Überlegungen des Papstes waren traditionelle Darstellungen der Muttergottes als junge, schöne Frau bei ihrer Aufnahme in den Himmel. „Dieses Bild steht scheinbar im Widerspruch zu der Erfahrung, die wir in fortgeschrittenen Jahren machen“, meinte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Doch die Reinheit der Seele erleuchte die ganze Person.

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„Liebe schönster Schmuck“
Diese göttliche Schönheit lasse sich im niedlichen Gesicht eines Kindes genauso wie in den Falten eines alten Menschen entdecken. Sie zeige sich sowohl in festlichem Schmuck als auch in Arbeitskleidung. „Die Liebe ist der schönste Schmuck des Menschen“, befand Leo XIV. Er feierte wie schon in den vergangenen Jahren Mariä Himmelfahrt am 15. August in der päpstlichen Pfarre von Castel Gandolfo und verbringt das Wochenende dort in seiner Sommerresidenz. Am Sonntag hielt er noch ein Mittagsgebet.

In Italien ist der 15. August auch „Ferragosto“, einer der wichtigsten Feiertage des Landes und Höhepunkt der Sommerzeit. Viele Menschen feiern den Tag mit Familie und Freundinnen sowie Freunden am Meer oder in den Bergen. Viele Städte sind um den Tag herum daher leer.

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