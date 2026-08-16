Papst: „Manche äußerlich attraktiv, aber kalt“

„Vielfach begegnet man Menschen, deren Gesicht von den Jahren und von Leid gezeichnet ist, und die dennoch in der Lage sind, Gelassenheit, Wohlwollen und Frieden auszustrahlen. Ebenso können wir andere beobachten, die vielleicht äußerlich attraktiv sind, in ihrem Inneren jedoch hart und kalt“, sagte Leo XIV. in seiner Predigt in der Kirche San Tommaso da Villanova. Man sollte nicht wertvolle Energie für Dinge verschwenden, „die nicht wirklich zählen und nicht für immer bleiben“.