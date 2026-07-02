Deutscher (34) durchnässt aus Felswand geborgen

Steig nicht mehr gefunden

Laut Polizei erreichte der Deutsche dann gegen 14 Uhr den Gipfel und wollte daraufhin über die Nesselwängler Scharte Richtung Norden ins Reintal absteigen. Dorthin kam er aber nicht. Denn der Mann geriet in ein Gewitter und fand dann den Steig nicht mehr. Er steckte fest!