Belgien dreht Partie – schickt Senegal nach Hause!

Belgien hatte die Koffer eigentlich schon gepackt – gegen Senegal lag man bereits mit 0:2 zurück. Doch dann drehten die Roten Teufel auf und zogen den Kopf doch noch aus der Schlinge. Am Ende gewann Belgien nach Verlängerung mit 3:2 und steht im Achtelfinale. Die Highlights gibt es im Video.