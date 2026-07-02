Der Iran und die USA dokumentieren jetzt Verstöße

Laut Gharibabadi gingen die Gespräche am Mittwochabend zu Ende. Die Beratungen mit den katarischen und pakistanischen Vermittlern in Doha fanden getrennt auf niedrigerer Ebene statt. Die US-Regierung sprach von „technischen Gesprächen“. Ihre Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff nahmen an diesen nicht teil, sondern trafen den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, und zuvor auch Katars Regierungschef, Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Dabei sei es um die Verhandlungen mit dem Iran sowie die Lage im Libanon gegangen, hieß es.