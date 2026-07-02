Der FC Kitzbühel greift in alle Richtungen an

Beim FC Kitzbühel herrscht aktuell Aufbruchsstimmung. Mit dem neuen Slogan „Wir greifen an“ haben die Gamsstädter ihre Ambitionen klar formuliert. Nach einer ereignisreichen Winterpause soll der Verein sportlich und strukturell den nächsten Schritt machen. Den Grundstein legte der Klub bereits zu Jahresbeginn. Tirols Fußball-Legende Michael Baur übernahm im Winter das Traineramt, wenig später wurde der Salzburger Matthias Wallner als neuer Sportdirektor verpflichtet. Gemeinsam treiben sie den sportlichen Umbau voran.