Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga West

Der FC Kitzbühel greift in alle Richtungen an

Sport
02.07.2026 07:00
Präsident Cirolini (l.) und Sportdirektor Wallner (r.) haben in Kitzbühel viel vor.
Präsident Cirolini (l.) und Sportdirektor Wallner (r.) haben in Kitzbühel viel vor.(Bild: FC Kitzbühel)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Mit einem bekannten Trainer, prominenten Neuzugängen und klaren Zielen startet der FC Kitzbühel in eine richtungsweisende Saison. Unter dem Motto „Wir greifen an“ will der Westligist sportlich den nächsten Schritt machen. Gleichzeitig sorgen ein Sponsorwechsel und Rechtsfragen für Schlagzeilen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beim FC Kitzbühel herrscht aktuell Aufbruchsstimmung. Mit dem neuen Slogan „Wir greifen an“ haben die Gamsstädter ihre Ambitionen klar formuliert. Nach einer ereignisreichen Winterpause soll der Verein sportlich und strukturell den nächsten Schritt machen. Den Grundstein legte der Klub bereits zu Jahresbeginn. Tirols Fußball-Legende Michael Baur übernahm im Winter das Traineramt, wenig später wurde der Salzburger Matthias Wallner als neuer Sportdirektor verpflichtet. Gemeinsam treiben sie den sportlichen Umbau voran.

Auch am Transfermarkt setzte der Regionalligist Akzente. Mit Flügelspieler Stefan Lauf aus Kufstein und Ex-Bundesligaprofi Fabio Markelic präsentierte der Verein unter anderem zwei prominente Neuzugänge. Das Ziel ist klar: Der FC Kitzbühel möchte sich im oberen Tabellendrittel etablieren.

Raul Baur (l.) ist einer der Leistungsträger
Raul Baur (l.) ist einer der Leistungsträger(Bild: Andreas Tröster)

Sponsoring
Doch nicht nur der Kader wurde verändert. Nach mehr als 30 Jahren endete auch die Zusammenarbeit mit Namenssponsor Eurotours. Mit dem deutschen Fittnessgeräte Hersteller Powerspine wurde bereits ein neuer Partner gefunden. „Powerspine unterstützt die ambitionierten Ziele des Vereins voll“, betont Sportdirektor Matthias Wallner.

Weniger erfreulich verlief dagegen die Zusammenarbeit mit einem anderen Sponsor. Das deutsche Energydrink Unternehmen soll bereits bei der SpVgg Unterhaching und Austria Salzburg zugesagte Zahlungen schuldig geblieben sein. Nun zieht auch der FC Kitzbühel rechtliche Schritte in Betracht.

„Eine riesige Schweinerei, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ihnen eine Frist gesetzt, aber die ist inzwischen verstrichen“, sagt Wallner.

Zukunftspläne
Trotz dieses Rückschlags richtet sich der Blick nach vorne. Offiziell lautet das Saisonziel ein Platz im oberen Tabellendrittel. Langfristig träumt man in der Gamsstadt aber auch vom Aufstieg in die 2. Liga.

Damit dieser Traum Realität werden könnte, laufen bereits die Planungen abseits des Rasens. Ein Konzept für die notwendige Adaptierung des Stadions liegt laut Wallner bereits in der Schublade und soll möglichst bald umgesetzt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
02.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
159.870 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
142.626 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
135.821 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1535 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1067 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
986 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf