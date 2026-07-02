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Nach kurzer Flucht

Mädchen bedroht: Mann von Polizei erschossen

Ausland
02.07.2026 06:36
Am Mittwoch meldeten Zeugen über Notruf der Polizeileitstelle Hagen, dass ein Mann auf der ...
Am Mittwoch meldeten Zeugen über Notruf der Polizeileitstelle Hagen, dass ein Mann auf der Paulstraße in Remscheid zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht.(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Remscheid in Deutschland erschossen worden. Der Mann soll gegen 21.07 Uhr zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben. Danach soll er geflüchtet sein. 

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Angaben nach sollen die Polizisten wenig später in der Paulstraße erneut auf den Mann getroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt haben.

Dieser verfehlte demnach aber den 42-Jährigen. Danach soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben.

Wiederbelebungsversuche erfolglos
Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen soll einer der Beamten daraufhin auf den 42-Jährigen geschossen haben. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen.

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