Mädchen bedroht: Mann von Polizei erschossen

Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Remscheid in Deutschland erschossen worden. Der Mann soll gegen 21.07 Uhr zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben. Danach soll er geflüchtet sein.