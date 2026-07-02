Nach kurzer Flucht
Mädchen bedroht: Mann von Polizei erschossen
Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Remscheid in Deutschland erschossen worden. Der Mann soll gegen 21.07 Uhr zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben. Danach soll er geflüchtet sein.
Angaben nach sollen die Polizisten wenig später in der Paulstraße erneut auf den Mann getroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt haben.
Dieser verfehlte demnach aber den 42-Jährigen. Danach soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben.
Wiederbelebungsversuche erfolglos
Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen soll einer der Beamten daraufhin auf den 42-Jährigen geschossen haben. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.