Wien: Hilfe bei Nachbarn endet mit Faustschlag

Heftiger Streit

Doch statt Unterstützung entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung. Die 30-Jährige gab an, ein 32-jähriger Nachbar habe ihr mit dem Knie ins Gesicht gestoßen. Der Mann schilderte den Vorfall völlig anders: Er habe aus Notwehr gehandelt und der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem sie ihn zuvor angegriffen hatte.