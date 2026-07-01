Wien: Hilfe bei Nachbarn endet mit Faustschlag

Eigentlich wollte eine 30-Jährige in Wien-Hietzing nur Hilfe von ihren Nachbarn holen, doch am Ende musste sie mit einer Gesichtsverletzung von der Rettung versorgt werden. Ein Streit zwischen der Frau und einem Nachbarn eskalierte am Dienstag völlig.
Die Frau war laut Polizei gegen 14 Uhr versehentlich von einem Angehörigen aus ihrer Wohnung ausgesperrt worden. Weil sich sowohl ihr Handy als auch ihre Schlüssel noch in der Wohnung befanden, klopfte sie bei den Nachbarn an und bat um Hilfe.
Heftiger Streit
Doch statt Unterstützung entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung. Die 30-Jährige gab an, ein 32-jähriger Nachbar habe ihr mit dem Knie ins Gesicht gestoßen. Der Mann schilderte den Vorfall völlig anders: Er habe aus Notwehr gehandelt und der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem sie ihn zuvor angegriffen hatte.
Mutter versuchte, Streithähne zu trennen
Auch die Mutter des 32-Jährigen wurde leicht verletzt, als sie versuchte, die beiden voneinander zu trennen. Die 30-Jährige wurde von der Rettung medizinisch versorgt, musste aber nicht ins Spital gebracht werden. Gegen den 32-Jährigen sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.
Er wurde zunächst festgenommen. Später jedoch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Sowohl die Frau als auch der 32-Jährige wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.