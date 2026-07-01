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Heftiger Streit

Wien: Hilfe bei Nachbarn endet mit Faustschlag

Wien
01.07.2026 11:36
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Symbolbild(Bild: blackzheep - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich wollte eine 30-Jährige in Wien-Hietzing nur Hilfe von ihren Nachbarn holen, doch am Ende musste sie mit einer Gesichtsverletzung von der Rettung versorgt werden. Ein Streit zwischen der Frau und einem Nachbarn eskalierte am Dienstag völlig.

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Die Frau war laut Polizei gegen 14 Uhr versehentlich von einem Angehörigen aus ihrer Wohnung ausgesperrt worden. Weil sich sowohl ihr Handy als auch ihre Schlüssel noch in der Wohnung befanden, klopfte sie bei den Nachbarn an und bat um Hilfe.

Heftiger Streit
Doch statt Unterstützung entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung. Die 30-Jährige gab an, ein 32-jähriger Nachbar habe ihr mit dem Knie ins Gesicht gestoßen. Der Mann schilderte den Vorfall völlig anders: Er habe aus Notwehr gehandelt und der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem sie ihn zuvor angegriffen hatte.

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Auch die Mutter des 32-Jährigen wurde leicht verletzt, als sie versuchte, die beiden voneinander zu trennen. Die 30-Jährige wurde von der Rettung medizinisch versorgt, musste aber nicht ins Spital gebracht werden. Gegen den 32-Jährigen sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Er wurde zunächst festgenommen. Später jedoch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Sowohl die Frau als auch der 32-Jährige wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

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