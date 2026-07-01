Dreister Diebstahl am Schwedenplatz: Fahndung

Der Vorfall passierte bereits am 21. März gegen 4.30 Uhr in der U-Bahnstation Schwedenplatz. Das spätere Opfer war zuvor in einem Lokal unterwegs. Im Bereich der Rolltreppe soll einer der beiden Männer auf den nun veröffentlichten Bildern zugeschlagen haben. Laut Polizei soll er dem Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche sowie eine Halskette gestohlen haben.