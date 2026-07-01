Dreister Diebstahl am Schwedenplatz: Fahndung

Nach einem Diebstahl in der Wiener U-Bahnstation Schwedenplatz bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Mit Fotos wird nach zwei Verdächtigen gefahndet. Einer der beiden soll bei dem Überfall Mitte März einem Lokalbesucher Geldbörse und Halskette gestohlen haben.
Der Vorfall passierte bereits am 21. März gegen 4.30 Uhr in der U-Bahnstation Schwedenplatz. Das spätere Opfer war zuvor in einem Lokal unterwegs. Im Bereich der Rolltreppe soll einer der beiden Männer auf den nun veröffentlichten Bildern zugeschlagen haben. Laut Polizei soll er dem Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche sowie eine Halskette gestohlen haben.
Polizei bittet um Hinweise
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Deshalb veröffentlichte die Staatsanwaltschaft nun Fotos der mutmaßlichen Täter.
Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.
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