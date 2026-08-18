Zu Bauernherbst-Auftakt wurden Glocken ausgepackt

Rund ein Dutzend Kuh-, Schaf- und Geißglocken brachte der „Glöckner von Viehhofen“ zur Eröffnung zum Klingen. Fein säuberlich auf einem Tischerl vor ihm aufgeschlichtet, zückte Wörister im Eiltempo eine Glocke nach der anderen und sorgte obendrein mit spritzigen Tanzeinlagen für Unterhaltung. Sogar ins Fernsehen zur ORF-Show „Die große Chance“ schaffte es Wörister bereits vor ein paar Jahren.