„Papabär“ ist bei Zweitligist Zell topmotiviert

„Papabär“ vergangene Saison bewusstlos am Eis

In der abgelaufenen Saison verletzte sich der Angreifer nach einem Check schwer am Kopf und war auf dem Eis sogar kurz bewusstlos. „Natürlich macht man sich seine Gedanken, ob das Eishockey jetzt noch sein muss. Aber es macht mir einfach unfassbar viel Spaß und ich will es unbedingt“, erklärte der frischgebackene Familienvater, der neben Max Wilfan und Sebastian Zauner auch zum Kapitäns-Trio zählt.