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Hof steht in Flammen

Feuerwehr im Einsatz: Stall und Wohnhaus betroffen

Salzburg
18.08.2026 08:16
Der Stall ist bereits niedergebrannt.
Der Stall ist bereits niedergebrannt.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Großeinsatz für die Feuerwehren im Tennengau: In St. Koloman (Ortsteil Taugl) stehen derzeit ein Bauernhof mit Stall sowie das Wohnhaus in Flammen. Alarmstufe 3 wurde ausgelöst. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

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Die Feuerwehren St. Koloman, Hallein, Kuchl und Bad Vigaun sind im Einsatz, auch eine Drohne wird zur Lageerkundung eingesetzt. Das Rote Kreuz sowie die Polizei sind ebenfalls vor Ort. Der Stall ist bereits niedergebrannt, das Wohnhaus steht weiterhin in Vollbrand. Aufgrund der Wasserknappheit vor Ort musste eine Schlauchleitung gelegt werden, bestätigt der Landesfeuerwehrverband Salzburg.

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Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Angaben über Verletzte liegen bislang nicht vor.

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