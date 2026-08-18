Feuerwehr im Einsatz: Stall und Wohnhaus betroffen

Die Feuerwehren St. Koloman, Hallein, Kuchl und Bad Vigaun sind im Einsatz, auch eine Drohne wird zur Lageerkundung eingesetzt. Das Rote Kreuz sowie die Polizei sind ebenfalls vor Ort. Der Stall ist bereits niedergebrannt, das Wohnhaus steht weiterhin in Vollbrand. Aufgrund der Wasserknappheit vor Ort musste eine Schlauchleitung gelegt werden, bestätigt der Landesfeuerwehrverband Salzburg.