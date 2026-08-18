Hof in Flammen! Mutige Nachbarn eilten zu Hilfe

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kühe des Hofes befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes auf der Alm, lässt Ortsfeuerwehrkommandant Robert Weiß wissen. Gerettet haben sich auch andere Tiere: Die Hühner flüchteten aus Panik aus dem angrenzten Geflügelstalls, auch wenn dieser nicht direkt von den Flammen betroffen war, so Weiß. Die Brandursache ist zum derzeit noch unklar und muss erst ermittelt werden.