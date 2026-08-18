Wanderer nahm Abkürzung: Bergrettung musste helfen

Weil ein 70-jähriger Oberösterreicher am Montag nicht zum vereinbarten Treffpunkt auf der Christl-Alm am Hintertrattberg im Tennengau (Salzburg) erschien, machte sich der Junior-Hüttenwirt auf die Suche. Dieser fand den Wanderer auch, aber der Mann war schon zu erschöpft, um abzusteigen.