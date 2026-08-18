Wanderer nahm Abkürzung: Bergrettung musste helfen

Weil ein 70-jähriger Oberösterreicher am Montag nicht zum vereinbarten Treffpunkt auf der Christl-Alm am Hintertrattberg im Tennengau (Salzburg) erschien, machte sich der Junior-Hüttenwirt auf die Suche. Dieser fand den Wanderer auch, aber der Mann war schon zu erschöpft, um abzusteigen.
Zuvor hatte er eine Abkürzung genommen und sich von der Gruppe getrennt. Der Hüttenwirt alarmierte die Bergretter aus Hallein, die zu Fuß aufstiegen. „Er war gut ausgerüstet und unverletzt, aber unterkühlt“, schildert Einsatzleiter Stefan Baumann und fügt hinzu: „In dem steilen, weglosen Gelände ist er nicht mehr weitergekommen.“
Dank eines kleinen Wetterfensters konnte der 70-Jährige am Tau vom Polizeihubschrauber Libelle aufgenommen und zur Alm gebracht werden.
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