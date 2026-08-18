Salzburgs Eltern müssen tief in die Tasche greifen

43 Prozent der Schüler bekamen Nachhilfe oder hätten sie gebraucht. Macht unterm Strich rund 29.000 Kinder und Jugendliche. Dabei fallen Kosten von rund 11 Millionen Euro pro Jahr, welche Salzburger Familien aus eigener Tasche stemmen. Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen Erhebung der Arbeiterkammer Salzburg.

Klarer Spitzenreiter unter den Problemfächern ist Mathematik: Zwei Drittel aller Nachhilfeschüler büffeln Zahlen und Formeln, abgeschlagen folgen Deutsch (30 Prozent) und Fremdsprachen (19 Prozent).