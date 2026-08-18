Salzburgs Autobahnen kommen nicht zur Ruhe

Heuer rollen wieder deutlich mehr Fahrzeuge über Salzburgs Autobahnen. Besonders auf der A10 Tauernautobahn ist der Verkehr nach der Sanierung der Tunnelkette stark zurückgekehrt. Auf der A1 Westautobahn waren ebenso mehr Autos und Lastwagen unterwegs.
Was Autofahrer im ersten Halbjahr 2025 noch als Verschnaufpause erlebten, ist heuer vorbei: An elf von 13 Zählstellen in Salzburg stiegen die Autozahlen wieder kräftig an. Bei den Lastkraftwagen sieht es noch dramatischer aus. Dort legte der Verkehr sogar an 20 von 21 Zählstellen zu.
Am stärksten spüren das Reisefreudige, Einheimische und Berufskraftfahrer auf der A10. Konkret heißt das: Bei den Messstellen Puch, Tunnel Reit, Hallein und Golling sind heuer bis zu 17 Prozent mehr Autos unterwegs als noch vor einem Jahr. Der Lkw-Verkehr stieg um fünf Prozent an – gemessen an den gleichen Stellen.
Spitzenreiter der Blechlawine ist allerdings nicht die A10, sondern die Westautobahn (A1) bei Liefering: Dort fuhren im ersten Halbjahr über 16,4 Millionen Fahrzeuge vorbei. 92 Prozent davon im Auto. Auch bei Bergheim und Wals rollt es dicht: 14,5 beziehungsweise 13,7 Millionen Fahrzeuge wurden dort gezählt.
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