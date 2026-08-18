Salzburgs Autobahnen kommen nicht zur Ruhe

Am stärksten spüren das Reisefreudige, Einheimische und Berufskraftfahrer auf der A10. Konkret heißt das: Bei den Messstellen Puch, Tunnel Reit, Hallein und Golling sind heuer bis zu 17 Prozent mehr Autos unterwegs als noch vor einem Jahr. Der Lkw-Verkehr stieg um fünf Prozent an – gemessen an den gleichen Stellen.