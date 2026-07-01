WM-Abrechnung! Kuriose 100-Minuten-Pressekonferenz

Was Uruguay-Trainer Bielsa noch nie erlebt hat

„Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler um seine Auswechslung gebeten hat, weil seine Fehler Auswirkungen auf seine Psyche hatten“, sagte Bielsa dazu. „Muslera sagte mir, er sei von dem Fehler, den er begangen hatte, so sehr mitgenommen, dass er lieber aufhören wolle zu spielen, da die Chancen der Mannschaft weiterhin intakt seien und er nicht in der besten Verfassung für die zweite Halbzeit sei, in der wir alles erreichen mussten.“ Bielsa war nach dem WM-Aus stark in die Kritik geraten.