Rechts, rechter, am rechtesten in Europa am Sprung

Auch hier ist Meloni das beste Beispiel: Ein forscher General, Roberto Vanacci, macht ihrer Regierung die Hölle heiß. Seine Parteigründung Futuro Nazionale tobt gegen alles, was woke ist und in puncto Migration die abendländische Kultur bedroht. Der Putin-Versteher hatte Melonis Ukraine-Politik schon eingebremst, aber dank Trump sind die Reihen der Nation wieder hinter der Signora geschlossen.