OGH-Präsident zu Reform: „Das wird so nichts mehr“

Dringendere Probleme bleiben liegen

Die Eckpunkte zur neuen Weisungsspitze wurden am Montag unter dem Mascherl der Entpolitisierung präsentiert. „Ein Etikettenschwindel“, wird Georg Kodek, Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH), im Gespräch mit der „Krone“ deutlich. „Was uns hier präsentiert wurde, ist eine Themenverfehlung“, sagt er. „Wo wir dringend Leute brauchen, ist in der ersten Instanz. Es fehlen über 200 Richter. Stattdessen soll in Zeiten der Budgetnot eine zusätzliche Spitzenbehörde mit 40 Mitarbeitern geschaffen werden, an deren Spitze drei politisch besetzte Bundesstaatsanwälte stehen“, ist er über die Pläne von SPÖ, ÖVP und Neos empört.