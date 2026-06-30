Wenn die Vögel einfach so vom Himmel fallen …

... dann ist es auch ihnen zu heiß. In der Wildtierstation in Parndorf geht es im Moment rund. In den vergangenen Tagen wurden rund 300 Tiere abgegeben. Meist Vögel. Aber jeder kann zu Hause etwas für die Tiere tun! Bitte helfen auch Sie mit!
Nicht nur wir leiden unter den tropischen Temperaturen. Auch Tiere – vor allem Wildtiere – tun das. Bei Claudia Herka steht derzeit kaum das Telefon still. Sie hat in den vergangenen Tagen auf ihrer Wildtierstation im Tierheim Parndorf mehr als 300 Tiere aufgenommen – die meisten davon Vögel.
Der Grund: die Hitze. Einerseits versuchen Jungvögel vor der unbarmherzigen Sonne zu flüchten und springen aus den Nestern, andererseits finden sie kein Wasser und auch keine Nahrung.
Zwischen 80 und 100 Schwalbenbabys sind gerade bei ihr auf der Station und wollen versorgt werden. Dazu Mauersegler, Rotschwanzerl, Amseln und noch etliche andere Singvögel.
Was Sie tun können
„Gegen die Hitze selbst können wir nichts tun, aber man kann den Tieren im eigenen Garten Wasser und Nahrung anbieten. Sie finden derzeit kaum Insekten oder anderes Futter. Zufüttern ist da eine große Hilfe“, erklärt die Tierärztin. Außerdem den Vogelkindern zuliebe Bäume und Hecken nicht jetzt, sondern erst im Herbst schneiden!
Auch Igelbabys wurden einige gebracht – Herkas Appell: Mähroboter nicht in der Nacht fahren lassen! Durch sie werden viele Igelkinder zu Waisen.
Wollen Sie helfen?
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