Wenn die Vögel einfach so vom Himmel fallen …

Was Sie tun können

„Gegen die Hitze selbst können wir nichts tun, aber man kann den Tieren im eigenen Garten Wasser und Nahrung anbieten. Sie finden derzeit kaum Insekten oder anderes Futter. Zufüttern ist da eine große Hilfe“, erklärt die Tierärztin. Außerdem den Vogelkindern zuliebe Bäume und Hecken nicht jetzt, sondern erst im Herbst schneiden!