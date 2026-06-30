Darum bleibt Doskozil dem U-Ausschuss vorerst fern

Am Mittwoch und am Donnerstag geht der U-Ausschuss in die finale Runde. Im Oktober 2025 hatte die SPÖ im Landtag darauf gedrängt. Im Raum standen schwere Vorwürfe wie die unzulässige Vergabe sogenannter Anlegerwohnungen, fragwürdige Kreditkonditionen und mögliche Vorteile für die Eigentümerbanken sowie die Grundsatzfrage, ob im gemeinnützigen Wohnbau alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Diese Woche sind die 21. und 22. Sitzung in Eisenstadt angesetzt – 40 Auskunftspersonen sind bislang Rede und Antwort gestanden.