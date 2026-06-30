Pfeil und Bogen als Auszeit zum stressigen Alltag

Das Töchterchen war live dabei, und so waren alle zufrieden – es wurde gewandert und dabei gleichzeitig etwas getan. Für alle bereichernd. Aber nicht nur das: Thomas und Nayla hatten außerdem eine neue Leidenschaft entdeckt. Die jetzt sogar so weit ging, dass Martina und Thomas die Firma „Bogensport Pusemann“ – einen kleinen Shop in Gols – ins Leben riefen.