Pfeil und Bogen als Auszeit zum stressigen Alltag

Ein Urlaub am Ötscher brachte Thomas Pusemann und Tochter Nayla zum Bogensport. Jetzt hat Pusemann ein Geschäft aufgemacht, damit Bogenschützen aus dem Bezirk Neusiedl zum Shoppen nicht mehr bis nach Wien pilgern müssen.
Ein Zitat des legendären amerikanischen Bogenjägers und Pioniers des modernen Bogensports Fred Bear besagt: „Nichts klärt einen unruhigen Geist so gut wie Bogenschießen.“ Dem können Thomas und Nayla Pusemann nur zustimmen. „Es gibt nichts, das nach einem stressigen Tag mehr erdet, als sich Pfeil und Bogen zu widmen“, erklären die Golser. „Das ist jedes Mal eine Auszeit im Alltag.“
Denn ist man gestresst, wird es nichts mit dem Schuss ins „Gold“. „Man muss sich erden, konzentrieren und fokussieren. Nur dann trifft man auch etwas“, wissen die beiden.
Pusemann und seine Tochter haben vor vier Jahren mit Bogenschießen begonnen. Der Grund: Während eines Urlaubs am Ötscher wollte Gattin Martina wandern gehen. Für ihn und Nayla weniger spannend. Seine Idee deshalb: Pfeil und Bogen auszuborgen und sich am rund vier Kilometer langen 3D-Bogenparcours am Fuße des Ötschers auszuprobieren.
Das Töchterchen war live dabei, und so waren alle zufrieden – es wurde gewandert und dabei gleichzeitig etwas getan. Für alle bereichernd. Aber nicht nur das: Thomas und Nayla hatten außerdem eine neue Leidenschaft entdeckt. Die jetzt sogar so weit ging, dass Martina und Thomas die Firma „Bogensport Pusemann“ – einen kleinen Shop in Gols – ins Leben riefen.
Persönliche Beratung, treffsicherer Verkauf
Gedacht ist er für die Robin Hoods der Umgebung, da man sonst nur online einkaufen oder nach Wien in einen Shop fahren kann. „Bei uns findet man sorgfältig ausgewählte Ausrüstung und individuelle Beratung für jeden Bedarf und auch für jedes Niveau“, so die Pusemanns. Heißt: Von Anfänger bis Profi sind alle herzlich willkommen. Den Shop gibts unter bogensport-pusemann.com auch online zum Anschauen.
Übrigens: Töchterchen Nayla ist äußerst erfolgreich und wird bei der Bogenschützen-WM in Ungarn antreten. Wir wünschen viel Erfolg!
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