Eine Hommage als Versprechen für die Zukunft

Eine Viertelstunde Jubelgeschrei & Ovationen. Und das Publikum klatschte im Walzertakt mit: Die Gala des Wiener Staatsballetts wurde zum Triumph. Für das internationale Fest „Ashton Worldwide“ gestaltete Ballettchefin Alessandra Ferri eine Hommage für die Tanzlegende Sir Frederick Ashton (1904 bis 1988), eine Ikone der Neoklassik und Mitbegründer des Londoner Royal Ballet. In Wien debütierte er 1929.