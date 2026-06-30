Sommerferien ab Mitte Juni? Polit-Plan gegen Hitze

„Wenn die Hitze im Juni massiv steigt und wir gleichzeitig sehen, dass ab Mitte August zum Beispiel die Tage kürzer werden und auch die Nächte kühler, was auch eine effektivere Kühlung der Räume ermöglichen würde, dann kann man drüber nachdenken und eine Diskussion darüber führen, ob wir die Sommerferien nicht vorverlegen“, so Emmerling. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) kündigte an, den Vorschlag prüfen zu lassen.