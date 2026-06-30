Iran will Minen in der Straße von Hormuz räumen

Allerdings ist sie brüchig, am Wochenende haben sich die Kriegsgegner wieder gegenseitig beschossen. Derzeit sind Spitzenvertreter der USA in Katar, ein Treffen mit iranischen Vertretern ist in dieser Woche aber nicht geplant. Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprechen stattdessen mit Vermittlern über Fortschritte in den Verhandlungen. Bisher habe es noch keinen Transfer von Geldern gegeben. Auch die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte des Irans im Ausland ist ein Teil des Abkommens.