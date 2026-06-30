Jetzt kommt neue Ära für Flughafen-Sicherheit

„Unkomplizierter und effizienter“

„Mit der vollständigen Inbetriebnahme der neuen CT-Scanner machen wir den bisweilen nervigen, aber notwendigen Sicherheitscheck rechtzeitig zur Urlaubszeit wesentlich unkomplizierter und effizienter. Wir sind von allen heimischen Flughäfen die ersten, die dieses Service anbieten können“, versichert Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. Für das erste große, kommende Ferienwochenende rät er wegen des zu erwartenden vermehrten Passagierandrangs dennoch, mehr Zeit für Anreise, Check-in sowie Sicherheits- und Grenzkontrollen einzuplanen.