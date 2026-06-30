Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stressfrei in Urlaub

Jetzt kommt neue Ära für Flughafen-Sicherheit

Österreich
30.06.2026 16:00
Laptop und Flüssigkeiten können künftig drinnenbleiben!
Laptop und Flüssigkeiten können künftig drinnenbleiben!(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Oliver Papacek
Von Mark Perry und Oliver Papacek

Schluss mit der nervigen Auspackerei von Flüssigkeiten und Elektronik: Am Flughafen Wien darf ab Freitag endlich deutlich mehr im Handgepäck bleiben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer heuer über den Flughafen Wien in den Urlaub fliegt, darf sich, wie bereits berichtet, über eine spürbare Erleichterung freuen. Pünktlich zum Ferienbeginn werden ab kommenden Freitag an allen zentralen Sicherheitskontrollen des Flughafens modernste CT-Scanner eingesetzt.

Kein lästiges Auspacken
Für Passagiere bedeutet das: Laptops, Tablets, Handys und sogar Flüssigkeiten können künftig im Handgepäck bleiben – das lästige Auspacken an der Kontrollschleuse gehört damit großteils der Vergangenheit an.

(Bild: Eva Manhart)
(Bild: Eva Manhart)
(Bild: Eva Manhart)
(Bild: Eva Manhart)

Mittels 3D-Bildern wird das Gepäck durchleuchtet
Der Flughafen investierte rund 25 Millionen Euro in die neue Technologie und schaffte dafür insgesamt 35 hochmoderne CT-Scanner an. Die Geräte erstellen detaillierte 3D-Bilder des Handgepäcks und unterstützen die Sicherheitskräfte mit intelligenter Software bei der Erkennung möglicher Gefahrenstoffe. Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für einen deutlich schnelleren und komfortableren Ablauf.

Gelockerte Flüssigkeitsregelung
Neu ist auch die gelockerte Flüssigkeitsregelung: Statt der bisher üblichen kleinen Behälter dürfen Reisende künftig Flüssigkeiten bis zu einem Volumen von zwei Litern im Handgepäck mitführen. Einzelne Gegenstände wie Lebensmittel, Honig, Marmeladen oder Thermoskannen können allerdings weiterhin vereinzelt Nachkontrollen auslösen.

Lesen Sie auch:
Ein Krone+-Lokalaugenschein zeigt: Die Flüssigkeitsbegrenzung ist am Flughafen Wien teilweise ...
Krone Plus Logo
Flüssigkeiten & Co.
Am Flughafen Wien darf schon mehr ins Handgepäck
20.05.2026

„Unkomplizierter und effizienter“
„Mit der vollständigen Inbetriebnahme der neuen CT-Scanner machen wir den bisweilen nervigen, aber notwendigen Sicherheitscheck rechtzeitig zur Urlaubszeit wesentlich unkomplizierter und effizienter. Wir sind von allen heimischen Flughäfen die ersten, die dieses Service anbieten können“, versichert Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. Für das erste große, kommende Ferienwochenende rät er wegen des zu erwartenden vermehrten Passagierandrangs dennoch, mehr Zeit für Anreise, Check-in sowie Sicherheits- und Grenzkontrollen einzuplanen.

18 Millionen

Koffer und andere Gepäckstücke wurden im vergangenen Jahr im Flughafen Schwechat durchleuchtet. Dazu kamen noch sechs Millionen Pakete.

Wichtig ist außerdem für alle Passagiere: Noch längst nicht alle internationalen Flughäfen verfügen über die neue CT-Technologie. Wer umsteigt oder die Heimreise antritt, sollte sich daher vorab über die jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen im Ausland informieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
30.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.287 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.997 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
159.105 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2227 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1294 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Österreich
Stressfrei in Urlaub
Jetzt kommt neue Ära für Flughafen-Sicherheit
Zwei Verurteilungen
Bei Jagd aus Versehen besten Freund erschossen
Experte schlägt Alarm
WHO: Kommende Hitzewellen werden noch schlimmer
Neue Maßnahmen
„Wasser-Alarm“: So will Wien Knappheit verhindern
Tritt ab Juli in Kraft
Mehr Schutz für Tiere durch Sachkundenachweis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf