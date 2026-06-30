Nach groteskem DFB-Lob: Nun legt Kanzler Merz nach

„Wir sind stolz auf euch“

Rund elf Stunden zuvor hatte Merz dem DFB-Team trotz der überraschenden Niederlage im Elfmeterschießen gegen Außenseiter Paraguay schon in der ersten K.-o.-Runde Lob gezollt und Mut zugesprochen. „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel“, hieß es in einem Beitrag des offiziellen Kanzler-Accounts des CDU-Politikers auf X (siehe Posting unten). „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“