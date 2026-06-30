Feuerwehr muss retten
Braut steckt kurz vor dem Jawort im Aufzug fest
Der schönste Tag ihres Lebens hätte beinahe mit einer folgenschweren Panne begonnen: Eine Braut ist kurz vor ihrer Trauung im Schloss Nymphenburg in München gemeinsam mit zwei Begleitern in einem Aufzug stecken geblieben. Erst die Feuerwehr konnte die Eingeschlossenen befreien – die Hochzeitsgesellschaft wartete zu diesem Zeitpunkt bereits gespannt auf die Ankunft der Braut.
Der Zwischenfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr. Die Braut war auf dem Weg zur Zeremonie, als der Lift plötzlich stehen blieb und sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen war sie rund 15 Minuten in der Aufzugskabine eingeschlossen.
Einsatzkräfte von aufgebrachter Menge empfangen
Da sich die Türen des Lifts nicht mehr öffnen ließen, wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte wurden im Schloss von der bereits aufgeregten Hochzeitsgesellschaft empfangen. Vor Ort öffneten sie die Aufzugstüren und befreiten die Braut sowie ihre beiden Begleiter aus der Kabine.
Braut steckt kurz vor dem Jawort im Lift fest
Nach der erfolgreichen Rettung zeigte sich die Braut laut Feuerwehr sichtlich erleichtert. Sie bedankte sich sogar mit einem gemeinsamen Erinnerungsfoto mit den Einsatzkräften. Anschließend konnte sie ihren Weg zur Zeremonie fortsetzen.
Mit leichter Verspätung wurde die Braut schließlich von der wartenden Hochzeitsgesellschaft empfangen. Die Trauung im Schloss Nymphenburg konnte danach wie geplant stattfinden – mit Jaworten des Brautpaares.
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