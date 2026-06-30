Braut steckt kurz vor dem Jawort im Aufzug fest

Der schönste Tag ihres Lebens hätte beinahe mit einer folgenschweren Panne begonnen: Eine Braut ist kurz vor ihrer Trauung im Schloss Nymphenburg in München gemeinsam mit zwei Begleitern in einem Aufzug stecken geblieben. Erst die Feuerwehr konnte die Eingeschlossenen befreien – die Hochzeitsgesellschaft wartete zu diesem Zeitpunkt bereits gespannt auf die Ankunft der Braut.