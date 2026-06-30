Chrissy Teigen legt sich mit Nippel-Nörglern an

Doch die Nippel-Nörgler hatten ihre Rechnung ohne die Model-Schönheit gemacht. Denn Teigen konterte umgehend, schrieb mit einem Augenzwinkern: „Ich glaube, weil sie schon etwa dreimal in Scheiben geschnitten und wieder an meinen Körper angenäht wurden und weil sie Babys gestillt haben und Ähnliches, finde ich Brustwarzen (besonders meine eigenen) nicht wirklich sexy oder gewagt.“