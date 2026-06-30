Chrissy Teigen legt sich mit Nippel-Nörglern an

Ob am Red Carpet oder auf Instagram: Chrissy Teigen ist dafür bekannt, auch mal weniger Stoff am Körper zu tragen. Aktuell lässt die Ehefrau von John Legend auf Bildern ihre Brustwarze unter der Bluse hervorblitzen – und sorgt damit für erhitzte Gemüter. Doch die Nippel-Nörgler haben die Rechnung ohne das Model gemacht ...
Eine Bilderreihe von Yu Tsai mit Chrissy Teigen sorgt auf Instagram für hitzige Diskussionen. Während viele Fans das Model für die tollen Aufnahmen feiern, stören sich andere an einem kleinen Detail: Denn Teigen posierte vor der Linse des Starfotografen in einer transparenten, weißen Bluse. Und darunter trug die 40-Jährige nichts.
„Schon dreimal in Scheiben geschnitten“
„Neeein. Bitte lasst uns das nicht normalisieren“, oder „Es ist verrückt, wie viel Aufmerksamkeit manche Promis brauchen“, hieß es wegen des Teigen-„Blitzers“ unter anderem in den Kommentaren.
Doch die Nippel-Nörgler hatten ihre Rechnung ohne die Model-Schönheit gemacht. Denn Teigen konterte umgehend, schrieb mit einem Augenzwinkern: „Ich glaube, weil sie schon etwa dreimal in Scheiben geschnitten und wieder an meinen Körper angenäht wurden und weil sie Babys gestillt haben und Ähnliches, finde ich Brustwarzen (besonders meine eigenen) nicht wirklich sexy oder gewagt.“
Und fügte, an die Moralapostel gerichtet, frech hinzu: „Aber falls du etwas anderes siehst, dann tut es mir leid. Ich hoffe, du überlebst das – ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du das tust. Ich habe dich so lieb.“
„Befreit die Nippel!“
Ein Konter, der bei Teigens Fans für Erheiterung sorgt. „Ja, Ma‘am, befreit die Nippel“, schmunzelte ein Anhänger, während ein anderer Instagram-User schrieb: „Es ist so lustig, ich habe deinen Nippel in dem Bild bis zu deinem Kommentar nicht mal registriert. Die Leute müssen erwachsen werden, es ist alles nur halb so schlimm.“
So offenherzig die ehemalige „Swimsuit“-Schönheit bei ihren Outfits ist, so ehrlich ging sie in der Vergangenheit auch mit ihren Brust-OPs um. Mit 20 legte sie sich zum ersten Mal unters Messer, nach den Geburten ihrer Kinder folgte die nächste OP.
„Sie waren viele Jahre lang toll zu mir, aber jetzt habe ich einfach genug davon“, schrieb sie damals auf Instagram. „Ich würde gerne ein Kleid in meiner Größe zumachen und mich ganz bequem auf den Bauch legen können. Keine große Sache!“
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