Fatales Missverständnis: Biker kracht in Lkw

Zugetragen hat sich der Unfall am Vormittag auf der Sibratsgfäller Straße. Ein Lkw-Lenker wollte auf Höhe der Kreuzung Löchle/Genabend nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen. Um die dortige Haarnadelkurve in einem Zug bewältigen zu können, scherte er allerdings zunächst nach links aus. Ein nachfolgender Motorradfahrer interpretierte dieses Manöver völlig falsch und setzte just in dem Moment zum Überholen an, als der Lkw-Fahrer in die Seitenstraße einfahren wollte. Das fatale Ergebnis: Der Biker krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Beifahrerseite des Lkw.