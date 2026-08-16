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Unfall in Hittisau

Fatales Missverständnis: Biker kracht in Lkw

Chronik
16.08.2026 19:15
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen auf der L24 in Hittisau (Salzburg) schwer verletzt worden. Der Unfallhergang war ausgesprochen unglücklich.

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Zugetragen hat sich der Unfall am Vormittag auf der Sibratsgfäller Straße. Ein Lkw-Lenker wollte auf Höhe der Kreuzung Löchle/Genabend nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen. Um die dortige Haarnadelkurve in einem Zug bewältigen zu können, scherte er allerdings zunächst nach links aus. Ein nachfolgender Motorradfahrer interpretierte dieses Manöver völlig falsch und setzte just in dem Moment zum Überholen an, als der Lkw-Fahrer in die Seitenstraße einfahren wollte. Das fatale Ergebnis: Der Biker krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Beifahrerseite des Lkw.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Der Motorradfahrer erlitt beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte von der Besatzung des Rettungshubschraubers „Christophorus 8“ ins Krankenhaus Immenstadt (Deutschland) geflogen. 

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