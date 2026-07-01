Deutscher Weltmeister tüftelt für ÖSV-Kombinierer

Ein Jahr als TV-Experte ist genug! Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler mischt nach seinem Rücktritt 2025 wieder voll im Sport mit. Der Bayer kümmert sich ab sofort um das Material der ÖSV-Kombinierer. Lesen Sie, was Olympia-Held Johannes Lamparter und Co. vom neuen Service-Techniker erwarten.
Paukenschlag im Kombinierer-Zirkus: Der deutsche Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler kümmert sich in Österreich ab sofort um das Material von Olympia-Held Johannes Lamparter und Co. „Die Bereiche Flug und Material waren schon immer mein Steckenpferd“, soll der frühere Weltklasse-Skispringer auch in der Material-Entwicklung mithelfen.
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