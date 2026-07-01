Ortschef betrieb keine „Freunderlwirtschaft“

Pünktlich zu den Sommerferien kehrt wieder Ruhe im kleinen Ort Rohrau im Bezirk Bruck an der Leitha ein. Denn beim Umbau der Volksschule sei kein Geld von Bürgermeister Albert Mayer „veruntreut“ worden, wie die Justiz nun bekannt gab. Anfang März wurde gegen den ÖVP-Ortschef wegen Verdachts der Untreue und Amtsmissbrauch ermittelt.