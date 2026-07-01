Ortschef betrieb keine „Freunderlwirtschaft“

Die FPÖ hatte Albert Mayer vorgeworfen, beim Schulbau seinem Schwiegersohn einen Millionen-Auftrag „geschenkt“ zu haben. Nun stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Bürgermeister aus Rohrau in Bruck an der Leitha in Niederösterreich ein.
Pünktlich zu den Sommerferien kehrt wieder Ruhe im kleinen Ort Rohrau im Bezirk Bruck an der Leitha ein. Denn beim Umbau der Volksschule sei kein Geld von Bürgermeister Albert Mayer „veruntreut“ worden, wie die Justiz nun bekannt gab. Anfang März wurde gegen den ÖVP-Ortschef wegen Verdachts der Untreue und Amtsmissbrauch ermittelt.
Zum Hintergrund: Beim Umbau im Jahr 2020 hatten vier Architekten ihre Ideen für eine modernere Schule vorgestellt. Bei einem dieser Teams war der Schwiegersohn von Albert Mayer dabei. Dieses bekam letztendlich den Auftrag.
„Und die Kosten für den Umbau wurden plötzlich von 1,75 Millionen auf 2,2 Millionen Euro angehoben“, ortete der FPÖ-Gemeinderat Beniamin Birte „klassische Freunderlwirtschaft“. Für Birte könne nicht das ganze Geld in den Umbau gesteckt worden sein, „denn sogar die Vorhänge sind immer noch dieselben wie früher“.
Gründe für höhere Kosten
Die Justiz fand jedoch keine Beweise dafür, dass Mayers Schwiegersohn beim Umbau heimlich Millionen-Beträge abgesahnt hatte. „Ich habe immer gesagt, ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen“, sagt Mayer, nachdem er vom Ausgang des Verfahrens erfahren hatte.
„Die angebliche Kostenexplosion ist auf die Coronakrise zurückzuführen“, heißt es aus ÖVP-Reihen der Gemeinde. Zentral sei außerdem die nachhaltige Holzbauweise beim Umbau gewesen. Dadurch bleiben die Räume bei Hitze auch etwas kühler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.